اكتشفوا كل جديد حول جميع اكواد وشفرات 2025 Grand Theft Auto V GTA V جراند ثفت أوتو على جميع أجهزة بلايستيشن - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:49 صباحاً - تعد لعبة Grand Theft Auto V أو كما تُعرف اختصاراً بـGTA V، واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شهرة حول العالم، حيث تم إصدارها في عام 2013. تميزت اللعبة بوجود عالم مفتوح وواسع يتيح للاعبين فرصة استكشافه بحرية تامة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من المهام والأسلحة والمركبات والملابس. في هذا المقال، سنتناول مجموعة من كلمات السر التي من شأنها تعزيز تجربتك في اللعبة، وسنوفر لك تعليمات واضحة للاستفادة من هذه الميزات بسهولة ويسر.

جميع اكواد وشفرات 2025 Grand Theft Auto V GTA V

تشكل الأكواد الخاصة بـGTA V مدخلاً سرياً إلى عالم مليء بالمرح والإثارة، حيث يمكنك ضبط أحداث مدينة لوس سانتوس والتحكم فيها حسب رغبتك. تغطي هذه الأكواد مختلف جوانب اللعبة، بدءاً من تخصيص الشخصيات وتعديل قدراتها، وصولاً إلى الحصول على الأسلحة والمعدات، وتغيير الطقس وتأثيراته على البيئة المحيطة. تستطيع كلمات السر هذه أن تمنحك سيارات فخمة وأسلحة قاتلة وملابس أنيقة، مما يعزز من متعة اللعب ويتيح لك اكتشاف جوانب جديدة ومثيرة في اللعبة.

الرموز المفيدة داخل اللعبة

PAINKILLER: يمنحك حصانة كاملة حيث تصبح غير قابل للهزيمة.

TURTLE: يجدد صحتك ودروع حماية الشخصية.

FUGITIVE: يزيد من مستوى مطاردة الشرطة لك.

LAWYERUP: يعمل على تقليل مستوى مطاردة الشرطة.

POWERUP: يجدد الطاقة الخاصة لشخصيتك.

SLOWMO: يتيح وضع الحركة البطيئة لإضفاء المزيد من التحكم خلال اللعب.

DEADEYE: يسمح بالتصويب الدقيق باستخدام الحركة البطيئة.

SKYDIVE: يمنحك مظلة للقفز الحر.

SKYFALL: يمكنك من الانزلاق في السماء.

MAKEITRAIN: يغير الطقس بشكل فوري.

أكواد خاصة بالمركبات

BANDIT: لاستحضار دراجة بي إم إكس.

BARNSTORM: للحصول على طائرة بهلوانية.

BUZZOFF: للحصول على مروحية هجومية من نوع Buzzard.

COMET: لاستحضار سيارة رياضية.

FLYSPRAY: للحصول على طائرة رش زراعية.

OFFROAD: لاستحضار دراجة نارية سانشيز.

RAPIDGT: لاستحضار سيارة رياضية من نوع رابيد جي تي.

TRASHED: لاستحضار شاحنة قمامة.

باستخدام هذه الأكواد والرموز، يمكنك تخصيص تجربتك في GTA V والاستمتاع بالعديد من الميزات المثيرة التي تعزز من متعة اللعب وتجعل اللعبة أكثر تشويقًا.