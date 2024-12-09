اكتشفوا كل جديد حول التأمينات تفجر مفاجأة بشأن زيادة في الأجور والمعاشات في يناير 2025 والحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:09 صباحاً - في هذه الأيام الحالية تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين أصحاب المعاشات على وسائل التواصل الاجتماعي عن خبر زيادة الأجور والمعاشات في شهر يناير، حيث أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وأيضاََ زيادة الحد الأقصى، وذلك بدايةََ من اليوم الموافق 1 يناير 2025، والهدف من هذه التعديلات هو تحسين قيمة المعاشات للمستفيدين منها بعد انتهاء الخدمة، ولذلك فمن خلال هذه المقالة سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بزيادة المعاشات في شهر يناير 2025.

زيادة في الأجور والمعاشات في يناير 2025

لقد نص قانون التأمينات الاجتماعية على زيادة المعاشات 2025، ورفع كل من الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني وذلك لعدد محدد من المستفيدين والمستحقين للمعاش، وسيتم تطبيق هذه الزيادة خلال شهر يناير القادم، ويتم رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك للمستحقين للمعاشات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وطبقاََ لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019، سوف يتم تطبيق زيادة المعاشات بعد شهر من الآن للأشخاص المؤمن عليهم والذين سوف تنتهي خدمتهم في شهر يناير القادم 2025.

الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

لقد أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الآتي: