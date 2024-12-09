اكتشفوا كل جديد حول سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 9 ديسمبر 2024 تغيرات جديدة الآن - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - نوفر لكل الباحثين اليوم متوسط أسعار الذهب في العراق عن تعاملات يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، حيث شهدت تذبذب خفيف في متوسط الأعيرة ويعود السبب إلى تحركات المعدن الأصفر في البورصة العالمية، ومن الجدير بالذكر أنه تشير التوقعات إلى استمرار ثبات أسعار الذهب خلال الساعات المقبلة، بسبب عطلة سوق الذهب العالمي، مع توقع تغيرات طفيفة عند استئناف التداول صباح غد الاثنين.

أسعار الذهب في العراق جميع الأعيرة

سجل سعر شراء غرام الذهب عيار 24 في العراق انخفاضًا، ليصل إلى 111,035 دينار عراقي، ما يعادل 85 دولار أميركي.

بلغ سعر شراء الذهب عيار 22 نحو 101,782 دينار عراقي، وهو ما يعادل 78 دولار أميركي.

سجل سعر شراء الذهب عيار 21 انخفاض ليصل إلى 97,155 دينار عراقي، ما يعادل 74 دولارًا أميركيًا.

بينما انخفض سعر شراء الذهب من عيار 18 إلى نحو 83,276 دينار عراقي، بينما بلغ سعره بالدولار الأميركي حوالي 64 دولارًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق الاثنين 9 ديسمبر 2024

عيار 24: وصل سعر الجنيه الذهب في العراق إلى نحو 1,065,934 دينار عراقي.

عيار 22: سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 977,106 دينار عراقي.

عيار 21: بلغ سعر الجنيه الذهب 932,692 دينار عراقي.

ووجب التنبيه أن الأسعار قابلة للتغير على مدار الساعة، مع احتمالية تعويض الأوقية العالمية للخسائر.

توقعات أسعار الذهب في العراق

ومن جانب أخر من المتوقع أن يشهد سعر الذهب في العراق تذبذبًا هذا الأسبوع، وهو أمر معتاد نتيجة محاولات الأوقية للصعود، مقابل تأثير ارتفاع الدولار، وعلى الرغم من التذبذب خلال الأسبوع الماضي، فقد حقق الذهب في العراق ارتفاع طفيف مع ختام التداولات في الأسبوع الماضي، كما أنه تشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه المتذبذب خلال تعاملات الأسبوع الجديد، وفي النهاية سوف نوضح إلي جميع المهتمين جميع الأسعار على مدار اليوم فقط تابعونا.