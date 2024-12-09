اكتشفوا كل جديد حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي بالرقم الوطني - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:11 صباحاً - يبحث المواطنين من مختلف المدن والمحافظات العراقية عن موعد اعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، منذ فترة طويلة ينتظر المتقدمين صدور الكشوفات الأولى للوجبة السابعة والأخيرة، وحتى اليوم الأثنين 9 من ديسمبر 2024 لم تكشف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أي جديد يتعلق بالوجبة، وهذا ما يزيد من حالة التوتر والقلق لدى المتقدمين، دعم الرعاية الاجتماعية يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين وخاصةً من فئات الاستحقاق الذين يمرون بظروف صعبة، وضعت وزارة العمل ضوابط ومعايير الاستحقاق من الدعم النقدي وتم الكشف عنه بشكل رسمي منذ إطلاق أول دفعة، وبناءاً على هذه الشروط استقبلت الوزارة أكبر عدد من طلبات التسجيل، ترقبوا معنا لمعرفة المزيد حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنكم الكشف عن أدق التفاصيل للدعم النقدي الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال اتباع الخطوات التالية

التوجه بتسجيل دخول مباشر على منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. حدد خدمات الرعاية الاجتماعية. اختيار كشوفات الرجال او النساء. اختر اسم المحافظة. سجل بياناتك. النقر على استعلام الآن وسوف يتم عرض التفاصيل.

من هم المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية

هناك عدة فئات مشمولة من دعم الرعاية الاجتماعية حسب الضوابط التي أعلنت عنها وزارة العمل بالتنسيق مع هيئة الحماية الإجتماعية على أن تأتي هذه الشروط على النحو التالي