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الرياضة - 11:41 - أونروا: 14500 طفل فلسطيني استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:41 - أونروا: 14500 طفل فلسطيني استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - أونروا: 14500 طفل فلسطيني استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 11:41 صباحاً - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»: إنه رغم وقف إطلاق النار، نواجه عقبات كبيرة على رأسها القانون الذي اعتمده الكنيست لوقف عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

وأضافت أونروا: موظفو الوكالة يعملون على مدار الساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية التي لا غنى عنها للاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن التقارير تفيد بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 14500 طفل.

ولفتت أونروا إلى أن 88% من المدارس في قطاع غزة مدمرة، بالإضافة إلى أن نحو 660 ألف طفل في غزة لا يزالون خارج المدارس.

وأكدت أونروا، أن إعادة بناء البنية التحتية مرة أخرى في قطاع غزة سيستغرق سنوات، لافتة إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص من غزة بسبب الحرب وكثير منهم اضطروا إلى العيش في ملاجئ مؤقتة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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