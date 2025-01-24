الرياضة - 11:41 - القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 11:41 صباحاً - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة، وجاء نص التهنئة:

السيد اللواء / محمود توفيق وزير الداخلية

يطيب لى أن أبعث إليكم ولرجال الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة تلك الذكرى التى جسدت الدور البطولى الذى قدمه أبطال الشرطة البواسل حين تصدوا لقوات الإحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952 مجسدين ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود لرجال الشرطة المصرية.

وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإنني ورجال القوات المسلحة نعرب لكم عن خالص الاعتزاز والتقدير للدور الوطني العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكافة ربوع الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وفقكم الله ورعاكم وحفظكم للوطن رجالاً أمناء على أمنه وسلامته، وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.