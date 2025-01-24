مصادر : الحو ثيين يشعرون المدارس بهذا الأمر إستعدادآ للحرب ! - أخبار كلمتك

مصادر : الحو ثيين يشعرون المدارس بهذا الأمر إستعدادآ للحرب ! - أخبار كلمتك

الامن السعودي يلاحق يمنيين في الشوارع وبن زايد يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

الامن السعودي يلاحق يمنيين في الشوارع وبن زايد يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

إصابة لاعب ليفربول وغيابه عن مواجهة إبسويتش تاون - أخبار كلمتك

إصابة لاعب ليفربول وغيابه عن مواجهة إبسويتش تاون - أخبار كلمتك

فحص طبي أخير لـ"دودو" لحسم مشاركته أمام سلوفينيا في مونديال اليد - أخبار كلمتك

فحص طبي أخير لـ"دودو" لحسم مشاركته أمام سلوفينيا في مونديال اليد - أخبار كلمتك

ترامب يستهدف إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن حماية المدنيين - أخبار كلمتك

ترامب يستهدف إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن حماية المدنيين - أخبار كلمتك

طبيب منتخب السعودية السابق يكشف تطورات حالة فهد المولد - أخبار كلمتك

طبيب منتخب السعودية السابق يكشف تطورات حالة فهد المولد - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:41 - القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:41 - القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 11:41 صباحاً - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة، وجاء نص التهنئة:

السيد اللواء / محمود توفيق وزير الداخلية

يطيب لى أن أبعث إليكم ولرجال الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة تلك الذكرى التى جسدت الدور البطولى الذى قدمه أبطال الشرطة البواسل حين تصدوا لقوات الإحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952 مجسدين ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود لرجال الشرطة المصرية.

وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإنني ورجال القوات المسلحة نعرب لكم عن خالص الاعتزاز والتقدير للدور الوطني العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكافة ربوع الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وفقكم الله ورعاكم وحفظكم للوطن رجالاً أمناء على أمنه وسلامته، وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق