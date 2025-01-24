مصادر : الحو ثيين يشعرون المدارس بهذا الأمر إستعدادآ للحرب ! - أخبار كلمتك

مصادر : الحو ثيين يشعرون المدارس بهذا الأمر إستعدادآ للحرب ! - أخبار كلمتك

الامن السعودي يلاحق يمنيين في الشوارع وبن زايد يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

الامن السعودي يلاحق يمنيين في الشوارع وبن زايد يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

إصابة لاعب ليفربول وغيابه عن مواجهة إبسويتش تاون - أخبار كلمتك

إصابة لاعب ليفربول وغيابه عن مواجهة إبسويتش تاون - أخبار كلمتك

فحص طبي أخير لـ"دودو" لحسم مشاركته أمام سلوفينيا في مونديال اليد - أخبار كلمتك

فحص طبي أخير لـ"دودو" لحسم مشاركته أمام سلوفينيا في مونديال اليد - أخبار كلمتك

ترامب يستهدف إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن حماية المدنيين - أخبار كلمتك

ترامب يستهدف إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن حماية المدنيين - أخبار كلمتك

طبيب منتخب السعودية السابق يكشف تطورات حالة فهد المولد - أخبار كلمتك

طبيب منتخب السعودية السابق يكشف تطورات حالة فهد المولد - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:41 - إقبال جماهيري كبير.. معرض الكتاب يفتح أبوابه أمام الزوار (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:41 - إقبال جماهيري كبير.. معرض الكتاب يفتح أبوابه أمام الزوار (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - إقبال جماهيري كبير.. معرض الكتاب يفتح أبوابه أمام الزوار (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 11:41 صباحاً - فتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور صباح اليوم الجمعة، في أجواء مليئة بالحماس والبهجة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية.

المعرض، الذي يقام هذا العام تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة»، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، بما في ذلك الأدب، التاريخ، التنمية الذاتية، والعلوم، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب كافة الأعمار، مما جذب العائلات والطلاب على حد سواء.

معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور
معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور
معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور
معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور
معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور
معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور
معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور

يستمر المعرض حتى 5 فبراير، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب.

اقرأ أيضاً
اتحاد كتاب العرب يشيد بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

معرض الكتاب 2025.. أسعار تذاكر الدخول وخطوط أتوبيسات النقل العام

«مصر: التاريخ والحضارة».. إشادة من زوار معرض الكتاب بموسوعة الشئون المعنوية للقوات المسلحة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

برونو فرنانديز: نريد أن نجتاز الدوري الأوروبي ونصل إلى النهائي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق