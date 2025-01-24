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الرياضة - 11:01 - المفروم البلدي بـ 370 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:01 - المفروم البلدي بـ 370 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:01 - المفروم البلدي بـ 370 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 11:01 صباحاً - أسعار اللحوم اليوم.. استقرت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق والمحلات التجارية المختلفة، في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 25 يناير 2025.

أسعار اللحوم اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار اللحوم اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار اللحوم في الأسواق

- وصل سعر اللحم المفروم البلدي نحو 370 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 جنيهًا لـ 350 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر اللحوم البتلو ما بين 350 جنيهًا لـ 400 جنيه للكيلو.

- تراوح سعر اللحم الجملي ما بين 270 جنيهًا لـ 300 جنيه للكيلو.

- سجل سعر عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحوم

أسعار اللحوم في المنافذ وطنية

- سجل سعر كيلو الموزة نحو 295 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم وش فخدة نحو 300 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

اللحوم

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة

- بلغ سعر السجق نحو 225 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر اللحوم البلدي نحو 280 جنيهًا للكيلو

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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