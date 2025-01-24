مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. كواليس «ولاد الشمس» لـ عصام عمر وأحمد مالك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 04:16 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. كشفت الصفحة الرسمية لشاشة dmc، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن أبرز كواليس تصوير مشاهد مسلسل «ولاد الشمس»، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وفي هذا السياق، شاركت الصفحة الرسمية لـ dmc، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» كواليس تصوير مسلسل «ولاد الشمس»، معلقة عليه قائلة: «انتظروا النجوم محمود حميدة وأحمد مالك وطه الدسوقي في مسلسل ولاد الشمس على شاشات المتحدة في رمضان».

أحداث مسلسل «ولاد الشمس»

من المقرر أن تدور أحداث مسلسل «ولاد الشمس» في إطار درامي اجتماعي، حول صديقين نشئا معا منذ الطفولة في دار للأيتام، وتتصاعد الأحداث وتقودهما رحلتهما في الحياة إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

آخر أعمال طه دسوقي

ومن ناحية أخرى، يعرض للفنان طه دسوقي مسلسل «فقرة الساحر» عبر إحدى المنصات الرقمية في الوقت الحالي، والذي يجمعه بالنجمة أسماء جلال والفنان علي قاسم.

وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفى الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية، ويهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدى خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، في رحلة مليئة بالإثارة والضحك، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن.