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مشاهير العرب - «أعظم نعمة لي».. كيف احتفلت حنان ترك بعيد ميلاد نجلها يوسف؟ | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أعظم نعمة لي».. كيف احتفلت حنان ترك بعيد ميلاد نجلها يوسف؟ | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أعظم نعمة لي».. كيف احتفلت حنان ترك بعيد ميلاد نجلها يوسف؟ | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 06:36 مساءً - احتفلت الفنانة حنان ترك، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعيد ميلاد نجلها يوسف خلال الساعات القليلة الماضية، والذي يصادف اليوم الجمعة الموافق لـ 24 يناير.

وشاركت حنان ترك، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» صورة تجمعها بنجلها، وعلقت عليها قائلة: «عيد ميلاد سعيد يوسف، ابني البكر، شريكي، صديقي، كنت بجانبي في كل شيء، علمتني بقدر ما علمتك، أنت لست ابني فقط، أنت أعظم نعمة لي، وأعظم دعم لي».

أضافت حنان ترك: «حتى عندما تكون هنا، ما زلت أجد نفسي أفتقدك، أفتقد طاقتك، وابتسامتك، والطريقة التي تملأ بها كل لحظة بالكثير من الحب والضحك. لديك قلب من ذهب، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بالشاب المذهل الذي أصبحت عليه».

وتابعت حنان ترك: «أشكر الله كل يوم لاختياري لأكون أمك، سأكون دائمًا أكبر معجبيك، وأعلى مشجعيك، والشخص الذي يحبك أكثر من أي شخص آخر في العالم، عيد ميلاد سعيد، يوسف. استمر في التألق وجعلنا جميعًا فخورين، أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر عنه».

أبرز المعلومات عن حنان ترك

-حنان ترك هي من أبرز نجمات جيلها، وقد بدأت مسيرتها الفنية مطلع التسعينيات كراقصة باليه، ثم دخلت مجال التمثيل.

-ولدت حنان ترك في 7 مارس 1975، واحترفت الفن منذ الصغر، وبمرور الأيام أصبحت من أهم نجمات السينما والتلفزيون، ومن أهم أعمالها: «المال والبنون، أوبرا عايدة، أولاد الشوارع، سارة».

-وفي السينما قدمت مجموعة رائعة من الأفلام أهمها العاصفة وأحلى الأوقات، وقررت رغم التوهج والتألق اعتزال الفن وارتداء الحجاب بعد وفاة صديقها المقرب علاء ولي الدين، إذ كانت تشاركه آخر أفلامه عربي تعريفة ومات بشكل مفاجئ.

-اتخذت حنان ترك قرار ارتداء الحجاب لأول مرة عام 2006، وبعد عام شاركت ببطولة بعض الأعمال الفنية وهي ترتدي الحجاب واتخذت عام 2012 قراراً نهائياً باعتزال التمثيل.

-وكان آخر أعمال الفنانة حنان ترك مشاركتها الصوتية بموسم رمضان 2024، عبر مسلسل الرسوم المتحركة صدق رسول الله، ومن تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج مصطفى الفرماوي.

-وتزوجت 5 مرات، وكانت الأولى من رجل الأعمال المصري أيمن السويدي، أما الثانية فكانت من رجل الأعمال المصري خالد خطاب، وخاضت تجربة الزواج للمرة الثالثة من المخرج هادي الباجوري، ثم تزوجت من طبيب يدعى أيمن يحيى وبعد فترة قصيرة حدث الانفصال لتتزوج للمرة الخامسة من رجل الأعمال محمود مالك.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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