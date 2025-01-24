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الرياضة - 04:11 - مفاجأة في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:11 - مفاجأة في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:11 - مفاجأة في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 04:11 مساءً - سعر الذهب.. ارتفع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025، بمختلف أعيرته في محلات الصاغة المختلفة، ليسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3308.5 جنيهًا للبيع، 3287.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم، سجل نحو 4411.5 جنيه للبيع، 4382.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم، سجل نحو 4043.75 جنيهًا للبيع، 4017.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم، سجل نحو 3860 جنيهًا للبيع، 3835 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة، سجل نحو 3308.5 جنيهًا للبيع، 3287.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة، سجل نحو 2573.25 جنيهًا للبيع، 2556.75 جنيهًا للشراء.

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الذهب الآن في سوق الصاغة
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة، سجل نحو 2205.75 جنيه للبيع، 2191.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الجمعة، سجل نحو 1654.25 جنيه للبيع، 1643.5 جنيه للشراء.

كم وصل سعر الذهب عيار 21 الآن
سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، سجل نحو 30880 جنيها للبيع، 30680 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة، سجل نحو 2783.68 دولار للبيع، 2783.41 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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