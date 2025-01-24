الرياضة - 04:11 - مفاجأة في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 04:11 مساءً - سعر الذهب.. ارتفع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025، بمختلف أعيرته في محلات الصاغة المختلفة، ليسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3308.5 جنيهًا للبيع، 3287.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم، سجل نحو 4411.5 جنيه للبيع، 4382.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم، سجل نحو 4043.75 جنيهًا للبيع، 4017.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم، سجل نحو 3860 جنيهًا للبيع، 3835 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة، سجل نحو 3308.5 جنيهًا للبيع، 3287.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة، سجل نحو 2573.25 جنيهًا للبيع، 2556.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة، سجل نحو 2205.75 جنيه للبيع، 2191.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الجمعة، سجل نحو 1654.25 جنيه للبيع، 1643.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، سجل نحو 30880 جنيها للبيع، 30680 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة، سجل نحو 2783.68 دولار للبيع، 2783.41 دولار للشراء.