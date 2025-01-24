مصادر : الحو ثيين يشعرون المدارس بهذا الأمر إستعدادآ للحرب ! - أخبار كلمتك

مصادر : الحو ثيين يشعرون المدارس بهذا الأمر إستعدادآ للحرب ! - أخبار كلمتك

الامن السعودي يلاحق يمنيين في الشوارع وبن زايد يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

الامن السعودي يلاحق يمنيين في الشوارع وبن زايد يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

إصابة لاعب ليفربول وغيابه عن مواجهة إبسويتش تاون - أخبار كلمتك

إصابة لاعب ليفربول وغيابه عن مواجهة إبسويتش تاون - أخبار كلمتك

فحص طبي أخير لـ"دودو" لحسم مشاركته أمام سلوفينيا في مونديال اليد - أخبار كلمتك

فحص طبي أخير لـ"دودو" لحسم مشاركته أمام سلوفينيا في مونديال اليد - أخبار كلمتك

ترامب يستهدف إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن حماية المدنيين - أخبار كلمتك

ترامب يستهدف إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن حماية المدنيين - أخبار كلمتك

طبيب منتخب السعودية السابق يكشف تطورات حالة فهد المولد - أخبار كلمتك

طبيب منتخب السعودية السابق يكشف تطورات حالة فهد المولد - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

نجم بايرن ميونيخ يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد فى الصيف - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نجم بايرن ميونيخ يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد فى الصيف - أخبار كلمتك

نجم بايرن ميونيخ يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد فى الصيف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 11:00 صباحاً - أبدى لاعب خط الوسط الألماني يوشوا كيميتش استعداده للتوقيع مع ريال مدريد، حيث أجرى محادثات أولية مع مسؤولي النادي الملكي.

ووفقًا لصحيفة إس الإسبانية فإن كيميتش أعرب عن ترحيبه بفكرة الانتقال إلى العاصمة الإسبانية، حيث ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ في الصيف المقبل.

وحتى الآن، لم تثمر المفاوضات بين اللاعب وإدارة النادي البافاري عن نتائج إيجابية بشأن تجديد العقد.

فينورد يصعق بايرن ميونخ

وتعرض بايرن ميونخ لهزيمة مفاجئة خارج أرضه أمام فينورد بثلاثة أهداف، ما يضع الفريق في موقف صعب في المجموعة بدوري أبطال أوروبا.

وحقق آرسنال فوزًا مريحًا على دينامو زغرب بنتيجة 3-0، ما يعزز من فرصه في التأهل للدور التالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

آينتراخت فرانكفورت يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق