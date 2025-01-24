أفضل 7 ميكروباصات بالسوق المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 04:40 مساءً - استعرض تقرير الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات في مصر، إجمالي تراخيص السيارات في السوق المحلية والتي شملت الموديلات الجديدة والزيرو خلال العام الماضي 2024.

إجمالي تراخيص الميكروباصات في 2024

ووفقا للإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات في مصر، فإن ترتيب مبيعات الميكروباص في مصر خلال عام 2024 كالتالي:

1- جولدن دراجون 1.843 مركبة.

2- كينج لونج 1.319 مركبة.

3- تويوتا 656 مركبة.

4- زيمكس 634 مركبة.

5- فوتون 146 مركبة.

6- علامات أخرى تشمل جينباي وجريت وول وفهد بعدد 21 مركبة.

بيع 602 ميكروباص في ديسمبر بمصر

فقد تراجعت أعداد الميكروباصات المرخصة جديدة في مصر بإجمالي 4% حيث سجلت مبيعات إجمالية بواقع 602 ميكروباص بينما كانت بنسبة 628 ميكروباص في ديسمبر 2023.

ترتيب الميكروباصات في ديسمبر بمصر

وجاء ترتيب الميكروباصات في ديسمبر الماضي بمصر كالتالي:

1- جولدن دراجون 271 ميكروباص.

2- كينج لونج 198 ميكروباص.

3- تويوتا 63 ميكروباص.

4- زيمكس 41 ميكروباص.

5- فوتون 27 ميكروباص.

6- فهد 2 ميكروباص.

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