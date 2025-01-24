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تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من مودرن سبورت بالدوري - أخبار كلمتك

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تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من مودرن سبورت بالدوري - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من مودرن سبورت بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 04:50 مساءً - عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

وشرح المدير الفني السلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة مودرن سبورت الأخيرة في مسابقة الدوري، وطالب اللاعبين بالتركيز وتلافي الأخطاء في الفترة المقبلة.

وشدد جروس على أهمية المباريات المقبلة وضرورة تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي نقطة.

وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية التي يتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء الجونة المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره الجونة، يوم الإثنين المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على إستاد القاهرة الدولي. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

فيما انتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

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ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد  17 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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