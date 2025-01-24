الرياضة - 08:46 - بالقاهرة والمحافظات.. موعد صلاة الجمعة اليوم 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 08:46 صباحاً - موعد صلاة الجمعة.. ترتفع معدلات البحث من قِبل الكثيرون عن موعد صلاة الجمعة اليوم 24 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات، لحضور خطبة الجمعة في موعدها، والتقرب إلى الله بالعبادات والأدعية في الأشهر الحرم.

وينشر موقع كلمتك مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 يناير 2025 وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية، ولمزيد من الخدمات التي يقدمها موقع الأسبوع اضغط هنـــا.

موعد صلاة الجعة اليوم 24 يناير 2025

- موعد أذان الجمعة في القاهرة: الساعة 12:07 مساءً.

- موعد أذان الجمعة في الجيزة: الساعة 12:07 مساءً.

- موعد أذان الجمعة في الفيوم: الساعة 12:09 مساءً.

- موعد أذان الجمعة في الزقازيق: الساعة 12:04 مساءً.

موعد أذان الجمعة في الإسكندرية: الساعة 12:12 مساءً.

- موعد أذان الجمعة في مرسى علم: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان الجمعة في المنصورة: الساعة 12:04 مساءً.

- موعد أذان الجمعة في بورسعيد: الساعة 12:03 مساءً.

- موعد أذان الجمعة في بني سويف: الساعة 12:08 مساءً.

- موعد أذان الجمعة في المنيا: الساعة 12:09 مساءً

- موعد أذان الجمعة في أسيوط: الساعة 12:07 مساءً.

- موعد أذان الجمعة في قنا: الساعة 12:01 مساءً.

- موعد أذان الجمعة في سوهاج: الساعة 12:05 مساءً.

- موعد أذان الجمعة في أسوان: الساعة 12:00 مساءً.

- موعد أذان الجمعة في الأقصر: الساعة 12:01 مساءً.

- موعد أذان الجمعة في سفاجا: 11:56 صباحًا.

- موعد أذان الجمعة في مطروح: الساعة 12:23 مساءً.

- موعد أذان الجمعة في العلمين: الساعة 12:16 مساءً.

سنن يوم الجمعة

الاغتسال: الاغتسال من أهم سنن يوم الجمعة التي لا يجب الإغفال عنها فغسل الجمعة هو سنة مؤكدة لمن يحضر الجمعة.

التطيب: التطيب من سنن يوم الجمعة المستحبة التي يجب أن يحرص عليها المسلم والتطيب في الشرع هو التعطر بالروائح الطيبة.

التسوك: عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب».

- لبس أحسن الثياب: علي المسلم أن يتحضر لصلاة الجمعة وأن يحرص علي لبس أحسن الثياب ويفضل الجديد منه.

- التبكير إلى المسجد: يجب أن يحرص المؤمن علي الذهاب إلي المسجد لأداء صلاة الجمعة مبكرًا.

- قراءة سورة الكهف: قراءة سورة الكهف من السنن المستحبة يوم الجمعة التي يتقرب بقراءتها إلي الله عز وجل فهي نور وبركة.

- الإكثار من الدعاء وتحري ساعة الإجابة.

- كثرة الصلاة على النبي محمد صلي الله عليه وسلم، قال رسول الله صلي عليه وسلم: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ.