أبرزها الأهلي ضد بيراميدز، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري - أخبار كلمتك

أبرزها الأهلي ضد بيراميدز، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري - أخبار كلمتك

من 14 جنسية، إدارة ترامب تنفذ أكبر عملية اعتقال للمهاجرين في التاريخ الأمريكي - أخبار كلمتك

من 14 جنسية، إدارة ترامب تنفذ أكبر عملية اعتقال للمهاجرين في التاريخ الأمريكي - أخبار كلمتك

عاجل : إصابة امرأة بمنفذ الوديعة والسبب صادم ! - أخبار كلمتك

عاجل : إصابة امرأة بمنفذ الوديعة والسبب صادم ! - أخبار كلمتك

في تصاعد للمواجهة .. هجوم حو ثي يستهدف هذه المحافظة بمسيرات - أخبار كلمتك

في تصاعد للمواجهة .. هجوم حو ثي يستهدف هذه المحافظة بمسيرات - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية أحمد بدير في مسلسل الغاوي برمضان 2025 - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية أحمد بدير في مسلسل الغاوي برمضان 2025 - أخبار كلمتك

كل ما يخص التمويل العقاري للوحدات من بنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

كل ما يخص التمويل العقاري للوحدات من بنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - ارتفاع مفاجئ.. سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - ارتفاع مفاجئ.. سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أول قرار من جماعة الحو ثي للرد على تصنيفها جماعة إرهابية(غير متوقع) - أخبار كلمتك

أول قرار من جماعة الحو ثي للرد على تصنيفها جماعة إرهابية(غير متوقع) - أخبار كلمتك

انخفاض جديد في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

انخفاض جديد في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:46 - النشرة المرورية.. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:46 - النشرة المرورية.. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - النشرة المرورية.. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 08:46 صباحاً - تشهد الحالة المرورية، صباح اليوم الجمعة 24يناير 2025، حالة من السيولة المرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب الطرق والشوارع الرئيسية والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم حركة المرور.

انتظام حركة السيارات

انتظمت حركة السيارات أعلى كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، في اتجاه مناطق حلوان والملك الصالح، وحي عين شمس وسرايا القبة، مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

سيولة مرورية

وشهدت أعلى محاور وكباري محافظة الجيزة، خاصة منطقتي الدقي والعجوزة وسط المحافظة، سيولة مرورية مرورًا بشارعي السودان وجامعة الدول العربية، ونزلة الطريق الدائري اتجاه طريق الكريمات الصحراوي ومحور صفط اللبن اتجاه الجيزة، وشارعي الهرم، والبحر الأعظم، مرورًا بشارع فيصل وشارع ترسا ومنطقة المريوطية ومدينة السادس من أكتوبر.

حركة السيارات

كما شهدت حركة السيارات بميدان التحرير ومنشية الصدر و الدمرداش، حالة من الانسياب المروري مرورا بمنطقة غمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فيما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسي ورمسيس وسط تواجد أمني مكثف، منعا لحدوث حوادث بالطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات المخالفة وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى

وشهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان سيولة مرورية، وصولا بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدني، كما ظهرت حالة من الانسياب المروري بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي.

سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود

وظهرت سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة كما ظهر انسياب في حركة السيارات أعلى كوبرى الجامعة.

اقرأ أيضاً
30 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب إمبابة

جنايات القاهرة تقضي بالسجن المؤبد ضد «ديلر دار السلام»

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:11 - قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الجمعة 24 يناير 2025 في مصر.. وعيار 21 يواصل الصعود - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق