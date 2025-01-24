تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 04:55 مساءً - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة مودرن سبورت الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الجمعة، على ملعب النادي؛ استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره الجونة، يوم الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على إستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

فيما انتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة.

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