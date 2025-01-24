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شاب من إب يصبح دكتور ومحاضر في كلية الاسنان ببريطانيا لاول مرة - أخبار كلمتك

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شاب من إب يصبح دكتور ومحاضر في كلية الاسنان ببريطانيا لاول مرة - أخبار كلمتك

شاب من إب يصبح دكتور ومحاضر في كلية الاسنان ببريطانيا لاول مرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 04:37 مساءً - كلمتك/خاص:

نجح شاب من ريف إب وجامعة إب ان يصبح دكتور ومحاضر في كلية الاسنان جامعة جلاسكو - المملكة المتحدة University of Glasgow

وقال الناشط احمد الاشول:الدكتور رياض فارع خريج كلية طب الأسنان جامعة إب وصل وأستقر في أسكتلندا ،مهووس بطب الأسنان ومحب لهذا المجال ، أكمل التخصص قبل سنوات وله عدة أبحاث منشورة ،

واضاف:أكثر شخص رافقته في بريطانيا ، وأكثر شخص قضيت معه وقت ، بعد عشر سنوات من مغادرته لليمن لازالت اللهجه الإبيّه ماسكه معه كأنه يكلمك من وسط السبل او جولة العدين .

واختتم:وبعيد أنه يشتغل في عيادتين أسنان في مدينتين مختلفتين في أسكتلندا ، وكل جداوله زحمه( حتى لو صديقه صعب تجد عنده موعد ) ، مع ذلك أهتم بالجانب المهني وكذلك الأكاديمي لبريطانيا عدد من الجامعات اللتي تتنافس على جودة التعليم وعلى الحصول على التقييم الأول واحده منهم جامعة جلاسكو وتصنيفها ال١١ في بريطانيا ، والكثير من الاطباء حول العالم عارفين ماهي جامعة جلاسكو وكيف أختباراتها ومراجعها وأختبارات المزاولة الصادرة منها 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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