شاب من إب يصبح دكتور ومحاضر في كلية الاسنان ببريطانيا لاول مرة - أخبار كلمتك

نجح شاب من ريف إب وجامعة إب ان يصبح دكتور ومحاضر في كلية الاسنان جامعة جلاسكو - المملكة المتحدة University of Glasgow

وقال الناشط احمد الاشول:الدكتور رياض فارع خريج كلية طب الأسنان جامعة إب وصل وأستقر في أسكتلندا ،مهووس بطب الأسنان ومحب لهذا المجال ، أكمل التخصص قبل سنوات وله عدة أبحاث منشورة ،

واضاف:أكثر شخص رافقته في بريطانيا ، وأكثر شخص قضيت معه وقت ، بعد عشر سنوات من مغادرته لليمن لازالت اللهجه الإبيّه ماسكه معه كأنه يكلمك من وسط السبل او جولة العدين .

واختتم:وبعيد أنه يشتغل في عيادتين أسنان في مدينتين مختلفتين في أسكتلندا ، وكل جداوله زحمه( حتى لو صديقه صعب تجد عنده موعد ) ، مع ذلك أهتم بالجانب المهني وكذلك الأكاديمي لبريطانيا عدد من الجامعات اللتي تتنافس على جودة التعليم وعلى الحصول على التقييم الأول واحده منهم جامعة جلاسكو وتصنيفها ال١١ في بريطانيا ، والكثير من الاطباء حول العالم عارفين ماهي جامعة جلاسكو وكيف أختباراتها ومراجعها وأختبارات المزاولة الصادرة منها