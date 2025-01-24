مشاهير العرب - أول تعليق من أحلام على انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 04:36 مساءً - أحلام ومبارك الهاجري.. عادت الفنانة أحلام الإماراتية، لتصدر مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ردت على أنباء انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري التي انتشرت مؤخرا.

أحلام تكشف حقيقة انفصالها عن مبارك الهاجري

وكانت أحلام، علقت على أنباء انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري، على هامش حفلها الأخير في الرياض، قائلة: «بعيدًا عن كونه زوجي، مبارك صديقي. علاقتي به ليست مجرد علاقة حب وزواج، فهو صديقي أيضًا، الفيديوهات التي ننشرها معًا يمكن أن تكون امتدادًا لأكثر من 15 عامًا. نحن دائمًا معًا وفي كل مكان نوثّق لحظات».

كما أضافت أحلام: «الناس لما شافونا في الصيف مع بعض ونشرنا فيديوهات كثيرة، فسروا الأمر وكأننا نحاول إثبات حبنا أو إنكار وجود خلافات. الحقيقة أننا لسنا بحاجة لإثبات أي شيء، نحن عائلة شرقية، نؤمن بدور الرجل في رجولته ودور المرأة في بيتها وعملها وأولادها».

وتابعت أحلام: «مبارك لم يتركني طوال 6 أشهر منذ انشغالي بإصدار ألبومي الجديد.رغم التزاماته وأعماله وصفقاته التي أوقفها ليكون بجانبي، قرر أن يدعمني بشكل كامل، الحب الذي يجمعنا ليس شيئًا يُكتب أو يُصور في الإعلام، بل هو حقيقي وكبير، لدينا 3 أولاد: فهد، وفاطمة، ولولو، الله يحفظهم».

آخر أعمال أحلام

وكانت آخر أعمال أحلام، هو ألبوم «السيدة الأولى»، والذي يضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، من خلال نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، إشراف خالد أبو منذر.

وأغاني الألبوم هى «السيدة الأولى» كلمات عبد الله بوراس، توزيع عصام الشرايطي، «أخفي الهوى» كلمات ابن الفارض، توزيع عصام الشرايطي، «يا هلا» كلمات علي مساعد توزيع عصام الشرايطي، «أيام الصفاء» كلمات الأمير عبد الله الفيصل توزيع عمر الصباغ، «العطر» كلمات علي مساعد توزيع عمر الصباغ.