الرياضة - 11:01 - استقرار سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 11:01 صباحاً - سعر الريال السعودي.. استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 يناير 2025، ليسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 13.35 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
وتستعرض«الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي
سعر الشراء: 13.35 جنيه.
سعر البيع: 13.42 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
سعر الشراء: 13.35 جنيه.
سعر البيع: 13.42 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
سعر الشراء: 13.35 جنيه.
سعر البيع: 13.42 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي
سعر الشراء: 13.38 جنيه.
سعر البيع: 13.42 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 13.36 جنيه.
سعر البيع: 13.42 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
سعر الشراء: 13.34 جنيه.
سعر البيع: 13.43 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك أجريكول
سعر الشراء: 13.32 جنيه.
سعر البيع: 13.42 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
سعر الشراء: 13.32جنيه.
سعر البيع: 13.42 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك المصري العربي
سعر الشراء: 13.05 جنيه.
سعر البيع: 13.42 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
سعر الشراء: 13.31جنيه.
سعر البيع: 13.44 جنيه.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولى
سعر الشراء: 13.39جنيه.
سعر البيع: 13.42جنيه.
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