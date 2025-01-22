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الرياضة - 05:10 - باقي كام يوم على رمضان؟.. موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:10 - باقي كام يوم على رمضان؟.. موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - باقي كام يوم على رمضان؟.. موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:10 مساءً - هلال شهر شعبان لعام 1446 هـ/ 2025.. يترقب الكثير من المسلمين موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريا/ 2025 ميلاديا، لذلك يتساءلون عن موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025 من قِبلَ دار الإفتاء المصرية، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، وفق ما هو سائد في نهاية كل شهر عربي، هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريًا، يوم الأربعاء الموافق 29 يناير لعام 2025، الموافق 29 رجب لعام 1446 هجريا.

ومن المقرر، استطلاع هلال الشهر الجديد للعام الهجري 1446، عقب صلاة المغرب من ذلك اليوم، من خلال لجانها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

موعد بداية شهر شعبان 2025 فلكيا

وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد غرة شهر شعبان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا.

ويولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من رجب 1446هـ الموافق 29 يناير 2025 (يوم الرؤية).

هلال شهر شعبان

ويغرب القمر في مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي القاهرة يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 3 دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (1-3) دقائق ماعدا حلايب التي يغرب فيها القمر مع غروب شمس ذلك اليوم وتوشكا التي يغرب فيها القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1- 10 دقيقة).

ويلاحظ أن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم في كل من داكار بالسنغال نواكشط بموريتانيا، مركش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجريا بمدد تتراوح بين (2- 12 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الخميس 30 يناير 2025 هو المتمم لشهر رجب 1446هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1446هـ فلكياً يوم الجمعة 31 يناير 2025.

موعد شهر رمضان 2025

وفق ما تشير إليه الحسابات الفلكية، يُتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2025 السبت الموافق 1 مارس 2025، على أن يستمر شهر رمضان 2025 لمدة 29 أو 30 يومًا.

رؤية الهلال

دعاء استقبال رمضان

- اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا.

- اللهم بلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

- اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وأجعل ليلة القدر من نصيبنا يا منان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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