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الرياضة - 11:16 - مصطفى بكري: مصر لعبت دورا أساسيا في وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:16 - مصطفى بكري: مصر لعبت دورا أساسيا في وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - مصطفى بكري: مصر لعبت دورا أساسيا في وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:16 صباحاً - أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في احتفال تخريج عدد من ضباط الشرطة بأكاديمية الشرطة في 10-10-2023، على عدد من الأمور الهامة، المسألة الأولى هو موقف مصر المبدأي من عملية السلام ومن أحداث عملية طوفان الأقصى، كما أكد أن اشتعال الحرب على أرض غزة في هذه الطريقة قد يقود إلى توسعة الحرب.

وأضاف بكري، في لقاء عل هامش فعاليات احتفالية عيد الشرطة بأكاديمية الشرطة المصرية بالقاهرة الجديدة: «الأمر الثاني هو رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينين لأن ذلك يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية».

وتابع عضو مجلس النواب: «الحقيقة بعد مرور هذه الفترة ووصول الأمور لوقف إطلاق النار، يؤكد أن مصر لعبت دورا هاما وأساسيا في وقف إطلاق النار، كما قدمت المساعدات الممكنة للشعب الفلسطيني».

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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