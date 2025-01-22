الرياضة - 11:16 - بكري: الشرطة لعبت دورا مهما عبر تاريخها في تحقيق الأمن والاستقرار بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:16 صباحاً - قال الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إننا الآن أمام مرحلة جديدة تستوجب اليقظة للتحديات التي تواجه مصر على جميع الاتجاهات الاستراتيجية من الغرب، فمن الجنوب هناك معركة ميليشيات الدعم السريع مع الجيش السوداني، ومن الشمال الشرقي ما يدور بغزة، فضلا عما يحدث من إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة.

وأضاف، بكري، خلال لقاء تلفزيوني على هامش فعاليات احتفالية عيد الشرطة بأكاديمية الشرطة المصرية بالقاهرة الجديدة: «الشرطة المصرية هنا تلعب دورا مهما جدا عبر كل تاريخها وهو تحقيق الأمن والاستقرار في مصر».

وتابع: «ونحن في العيد الـ73 عيد الشرطة المصرية نربط دائما ما بين الماضي والحاضر، وما بين دور الشرطة المصرية في مقاومة المحتل الإنجليزي والوقوف إلى جانب الشعب المصري في الإسماعيلية، وبين دورها حاليا في مواجهة التحديات التي تواجهنا من الداخل وخصوصا الإرهاب».

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.