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الرياضة - 05:36 - عيار 21 بكام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:36 - عيار 21 بكام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - عيار 21 بكام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 05:36 مساءً - سعر الذهب.. لازال سعر الذهب العالمي مستمرا في تقلباته بين الارتفاع والانخفاض، خصوصا بعد تزايد التوقعات عن أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، عقب صدور مؤشر الاستهلاك الأمريكي، وارتفاع معدل البطالة، حيث أظهرت تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة أن المسؤولين ما زالوا قلقين بشأن سياسات إدارة ترامب المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق التعريفات الجمركية.

وتشهد أسواق الذهب في الفترة الحالية حالة من التوتر والترقب بشأن القرارات المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن التنفيذ التدريجي للرسوم الجمركية.

سعر الذهب في مصر

في السطور التالية تعرض كلمتك لمتابعيها كل ما يخص آخر تحديث لـ سعر الذهب، ويمكنكم متابعة التحديثات من خلال هذا الرابــــط.

توقعات سعر الذهب في الفترة القادمة
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مساء التعاملات في محلات الصاغة نحو 4325.75 جنيه للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات المسائية في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 3965.25 جنيه للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات نحو 3785 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية نحو 3244.25 جنيه للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية 2523.25 جنيه للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

ما هي توقعات سعر الذهب بعد تولي ترامب الرئاسة الأمريكية.. وآخر تحديث لـ الأصفر؟
سعر الذهب الآن في سوق الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 فوصل في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 2162.75 جنيه للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسعر الذهب عيار 9 سجل في مساء التعاملات في الصاغة المصرية 1622.25 جنيه للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الختامية اليوم الجمعة نحو 30280 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.

ما هي توقعات سعر الذهب بعد تولي ترامب الرئاسة الأمريكية.. وآخر تحديث لـ الأصفر؟
سعر الذهب الآن في سوق الصاغة المصرية

سعر الذهب خلال التعاملات الختامية

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4325.75 جنيه 4297.25 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3965.25 جنيها 3939 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3785 جنيها 3760 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3244.25 جنيه 3222.75 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2523.25 جنيه 2506.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30280 جنيه 30080 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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