سيراميكا يطيح بطلائع الجيش من دور الـ16 في كأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:25 مساءً - حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا ثمينا علي طلائع الجيش بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف التقدم لسيراميكا في الدقيقة 47 عن طريق زلاكا، وفي الدقيقة 62 أضاف فخري لاكاي الهدف الثاني.

مباراة طلائع الجيش وسيراميكا

بدأ اللقاء بتسديدة خطيرة ل سيراميكا لكن مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 14 حدث تبديل اضطراري في صفوف طلائع الجيش بعد إصابة محمد فتح الله ليدخل خالد سطوحي بدلا منه.

وشهدت الدقيقة 27 اعتراضات قوية من لاعبي سيراميكا بعد حصول زميلهم محمد صادق على إنذار.

وفي الدقيقة 38 حصل عبد الحميد بسيوني مدرب الطلائع على بطاقة صفراء للاعتراض.

وفي الدقيقة 47 سيراميكا يفتتح التسجيل عن طريق زلاكا الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 55 سيراميكا يكثف محاولاته لتسجيل هدف ثان.

وفي الدقيقة 62 فخري لاكاي يضيف هدفا ثانيا لسيراميكا.

وكاد سيراميكا يسجل الهدف الثالث وفي الدقيقة 76 لكن تسديدة قندوسي تمر بجوار القائم.ا

وكان طلائع الجيش قد تغلب على الأولمبي في دور الـ32، بينما تخطى سيراميكا عقبة لافيينا.

تشكيل طلائع الجيش امام سيراميكا

محمد شعبان - يسري وحيد - جودوين شيكا - محمد فتح الله - فريد شوقي - أحمد عبد الرحمن - كريم طارق - حميد ماو - أحمد السعيد - مصطفى جابر - أحمد علاء.



تشكيل سيراميكا أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمد صادق.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

جلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد هاني - عبد الرحمن بودي - نور علاء - أيمن موكا - محمد توني - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

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