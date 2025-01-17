مودرن سبورت يضم محمد هلال من البنك الأهلي لمدة 3 مواسم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:25 مساءً - أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

مودرن سبورت يضم لاعب البنك الاهلي

وجاء التعاقد مع اللاعب وتوقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وتعاقد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس مؤخرا مع الكابتن عبد الحليم علي نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق في منصب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم، كما تم تعيين الكابتن أحمد ابو مسلم نجم النادي الأهلي الأسبق في منصب المدرب، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وجاء توقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وأعضاء مجلس الإدارة الكابتن أيمن منصور والمهندس هشام حافظ.

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