"البترول" تعلن انتهاء حفر بئر نفرتاري شمال مراقيا - أخبار كلمتك

"البترول" تعلن انتهاء حفر بئر نفرتاري شمال مراقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - الحزن يملأ الوجوه.. مشاهد مؤثرة من جنازة الفنان الراحل فكري صادق (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - الحزن يملأ الوجوه.. مشاهد مؤثرة من جنازة الفنان الراحل فكري صادق (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - «هربت من قسوة والدها».. وزارة الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة بالجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - «هربت من قسوة والدها».. وزارة الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة الإخبارية: الاتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة الإخبارية: الاتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

أول هجوم لـ الحوثي على إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أول هجوم لـ الحوثي على إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات القطن والغزل والنسيج - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات القطن والغزل والنسيج - أخبار كلمتك

ريهام حجاج تكشف آخر رسالة مع الراحل فكري صادق - أخبار كلمتك

ريهام حجاج تكشف آخر رسالة مع الراحل فكري صادق - أخبار كلمتك

بعد رحيله عن الزمالك، وقف القيد يلاحق جوميز في السعودية - أخبار كلمتك

بعد رحيله عن الزمالك، وقف القيد يلاحق جوميز في السعودية - أخبار كلمتك

«البترول»: انتهاء أعمال حفر البئر «نفرتارى» بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

«البترول»: انتهاء أعمال حفر البئر «نفرتارى» بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين سيراميكا وطلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين سيراميكا وطلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:36 - «هربت من قسوة والدها».. وزارة الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة بالجيزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:36 - «هربت من قسوة والدها».. وزارة الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة بالجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - «هربت من قسوة والدها».. وزارة الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 04:36 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تغيب فتاة بالجيزة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيب فتاة بالجيزة. وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من والد الفتاة المشار إليها، بتغيب كريمته عقب خروجها من المنزل، وفى وقتٍ لاحق حضر المُبلغ وبرفقته نجلته المتغيبة، وقرر بعودتها للمنزل، دون حدوث ثمة مكروه لها.

وبسؤالها، أقرت بتركها للمنزل لسوء معاملة والدها لها، وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها بمحافظة الإسكندرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مارك فوتا: أتابع جميع مباريات الإسماعيلي والأهلي هو الأفضل دائما في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق