الرياضة - 04:36 - «هربت من قسوة والدها».. وزارة الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 04:36 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تغيب فتاة بالجيزة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيب فتاة بالجيزة. وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من والد الفتاة المشار إليها، بتغيب كريمته عقب خروجها من المنزل، وفى وقتٍ لاحق حضر المُبلغ وبرفقته نجلته المتغيبة، وقرر بعودتها للمنزل، دون حدوث ثمة مكروه لها.

وبسؤالها، أقرت بتركها للمنزل لسوء معاملة والدها لها، وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها بمحافظة الإسكندرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.