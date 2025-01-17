الرياضة - 04:36 - الحزن يملأ الوجوه.. مشاهد مؤثرة من جنازة الفنان الراحل فكري صادق (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 04:36 مساءً - فكري صادق.. بحالة من الحزن والألم شُيعت جنازة الفنان فكري صادق، إلى مثواه الأخير بمنطقة مصر القديمة، اليوم الجمعة، وذلك بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 79 عاما، تاركا إرثا فنيا من الأعمال السينمائية والدرامية.

وشهدت جنازة فكري صادق، انهيار نجله الفنان مراد فكري صادق خلال توديعه إلى مثواه الأخير، حيث انهار من البكاء ولم يتمكن من الوقوف خلال تشييع جثمان والده لدفنه في مقابر العائلة.

وفاة فكري صادق

وكانت ابنة الراحل فكري صادق، أعلنت خبر وفاة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، توفى إلى رحمة الله والدي الغالي الحاج فكري صادق».

تعرض الفنان فكري صادق لوعكة صحية

كشف الفنان فكري صادق في وقت سابق عن تعرضه لوعكة صحية أجبرته على الابتعاد عن الشاشات للتعافي والاسترخاء، وكشف عن أنه يعاني من مشاكل في البطن.

أبرز المعلومات عن الفنان فكري صادق

- ولد في 5 مايو عام 1945 في حي بولاق أبو العلا في مدينة القاهرة، وبدأ التمثيل في فترة السبعينيات بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية.

- خلال ظهوره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج "بنت البلد"، كشف فكري، عن إصابته في الثالثة من عمره، بالحمى الشوكية، وأعدت والدته الكفن ظنًا بانتهاء حياة ابنها.

- بسبب هذه الحمى عانى فكري من مشكلة في النطق، ولكن والدته رفضت إدخاله إلى مدرسة الصم والبكم، وألحقته بالتعليم العادي ثم بدأت معه رحلة العلاج.