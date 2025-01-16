مباريات قوية في اليوم الثالث لبطولة العالم لكرة اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:20 صباحاً - مونديال اليد، تقام اليوم الخميس، مواجهات قوية في اليوم الثالث لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 والتى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتشهد مواجهات اليوم فى المونديال لقاءات على صعيد المجموعات الثمانية بين كل من الكويت مع فرنسا وسلوفينيا مع كوبا وإسبانيا مع تشيلى وإيطاليا مع الجزائر، وآيسلندا مع كاب فيردى والنمسا مع قطر وتونس مع الدنمارك.

مباريات اليوم في بطولة العالم لكرة اليد

إيطاليا × الجزائر - 7 مساء | أون تايم سبورتس 2

الكويت، فرنسا - 7 مساء

إسبانيا × تشيلي - 7 مساء

سلوفينيا × كوبا - 7 مساء

النمسا × قطر - 9:30 مساء

السويد × اليابان - 9:30 مساء

أيسلندا × كاب فيردي - 9:30 مساء

تونس × الدنمارك - 9:30 مساء | أون تايم سبورتس 2



وشهدت ضربة البداية لبطولة كأس العالم لكرة اليد خسارة تونس وقطر والجزائر والكويت فى انطلاق منافسات بطولة العالم 2025.

وحقق منتخب إيطاليا الفوز على تونس 32 / 25، وفاز منتخب فرنسا على قطر 37 -19، وفاز منتخب الدنمارك على الجزائر 47-22، وفاز منتخب استراليا على الكويت37 - 26.

كما حقق المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة كارلوس باستور المدير الفني، فوزا هاما على نظيره منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25) في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء في افتتاح مشوار الفراعن ليحقق أول فوز عربي بالمونديال 2025.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا مقسمة إلى 8 مجموعات حيث يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى 4 مجموعات حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

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