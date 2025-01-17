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شوط أول سلبي بين سيراميكا وطلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين سيراميكا وطلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

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شوط أول سلبي بين سيراميكا وطلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

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شوط أول سلبي بين سيراميكا وطلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين سيراميكا وطلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 04:20 مساءً -  انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، سلبيا بدون أهداف في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

 

مباراة طلائع الجيش وسيراميكا

 بدأ اللقاء بتسديدة خطيرة لسيراميكا لكن مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 14 حدث تبديل اضطراري في صفوف طلائع الجيش بعد إصابة محمد فتح الله ليدخل خالد سطوحي بدلا منه.

وشهدت الدقيقة 27  اعتراضات قوية من لاعبي سيراميكا بعد حصول زميلهم محمد صادق على إنذار.

وفي الدقيقة 38 حصل عبد الحميد بسيوني مدرب الطلائع على بطاقة صفراء للاعتراض.

وكان طلائع الجيش قد تغلب على الأولمبي في دور الـ32، بينما تخطى سيراميكا عقبة لافيينا.

 

تشكيل طلائع الجيش امام سيراميكا

محمد شعبان - يسري وحيد - جودوين شيكا - محمد فتح الله - فريد شوقي - أحمد عبد الرحمن - كريم طارق - حميد ماو - أحمد السعيد - مصطفى جابر - أحمد علاء.
 

تشكيل سيراميكا أمام طلائع الجيش 

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - محمد صادق.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - چاستيس آرثر - أحمد هاني  - عبد الرحمن بودي - نور علاء - أيمن موكا - محمد توني - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة. 

ودخل فريق سيراميكا المباراة بمعنويات مرتفعة بتواجده ضمن المربع الذهبي ببطولة الدوري المصري الممتاز، في حين يسعى الطلائع للخروج من كبوته والثأر من هزيمته أمام سيراميكا بالدوري.

 

وخسر الطلائع من سيراميكا بهدف دون رد فى الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري على ستاد جهاز الرياضة.

 

ويغيب عن الطلائع في مباراة اليوم الحارس عمر رضوان بسبب الإصابة فيما يشارك حميد ماو ورجب عمران بشكل طبيعى لأن الإيقاف يقتصر على بطولة الدوري.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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