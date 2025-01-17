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ترتيب مجموعة الزمالك والمصري قبل الجولة الأخيرة في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

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ترتيب مجموعة الزمالك والمصري قبل الجولة الأخيرة في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري قبل الجولة الأخيرة في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 10:05 مساءً - يبحث عشاق كرة القدم عن ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ،قبل الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ويتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك - 11 نقطة

2- المصري 6 نقاط

3- إنيما - 5 نقاط 

4- بلاك بولز 4 نقاط

 

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية في السادسة مساء بعد غد الأحد. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

فوز الزمالك على حرس الحدود

وحقق الزمالك فوزا صعبا على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت أمس الخميس، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك: أحمد زيزو هدفين في الدقيقتين 12 و45+6 من ضربة جزاء ومصطفى شلبي في الدقيقة 36، بينما أحرز محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح هدفي حرس الحدود من ضربتي جزاء في الدقيقتين 25 و86.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود

يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في 4 مواجهات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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