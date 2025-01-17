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عمر مرموش: عايز أبقى نفسي مش عايز أكون محمد صلاح التاني - أخبار كلمتك

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عمر مرموش: عايز أبقى نفسي مش عايز أكون محمد صلاح التاني - أخبار كلمتك

عمر مرموش: عايز أبقى نفسي مش عايز أكون محمد صلاح التاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 10:05 مساءً - تحدث عمر مرموش، نجم نادي فرانكفورت الألماني، عن أول لقاء جمعه بـ محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي خلال تواجده الأول رفقة المنتخب المصري. 

وقال مرموش خلال حواره مع إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc: في المرة الأولى للانضمام لمنتخب مصر تواصل معي صلاح، وتحدث معي عن ضرورة تطوير الجزء العقلي ونصحني كثيرا، قلت لنفسي " وذي أي شاب في العالم ده حاجة مش هتفيدني؟" لكن بعد ذلك فهمت ضرورة الأمر. 

وأضاف “استمع إلى خبرات صلاح والقصص التي مر بها لانه أفضل لاعب في تاريخ مصر، لكن أريد عمل قصة لنفسي، عايز أبقي عمر مرموش مش عايز أبقى صلاح التاني. 

مشوار مرموش

وتحدث نجم نادي فرانكفورت الألماني عمر مرموش في أول ظهور تلفزيوني بشكل مختلف، عن مسيرته الكروية ونجاحه في الاحتراف وقصة نجاحه المميزة في عالم كرة القدم، وأبرز التحديات التي واجهته، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

كما تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين إسعاد يونس وعمر مرموش.

الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

 كشفت تقارير صحفية عن قيمة انتقال عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني وآينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي.

وكتب الصحفي فلوريان بلاتنبيرغ أنه تم الكشف بشكل مؤكد عن مبلغ انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، حيث يقدر المبلغ بـ 75 مليون يورو + 5 ملايين إضافات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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