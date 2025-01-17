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الرياضة - 03:56 - موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:56 - موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:56 - موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 03:56 مساءً - موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو.. يبحث عشاق الكرة المصرية والإفريقية عن موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو، وذلك في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

الأهلي وأورلاندو

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء خلال السطور التالية، موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة لعشاق المارد الأحمر.

الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لختام مبارياته في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك عندما يستضيف نظيره أورلاندو الجنوب إفريقي على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

ونجح النادي الأهلي، من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب الفوز في الجولة الماضية على حساب ستاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف، كما نجح أورلاندو في التأهل لدور الـ8 عقب الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين لهدف.

الأهلي وأورلاندو

ويسعى الأهلي في مباراة أورلاندو بختام دور المجموعات، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، وخطف صدارة المجموعة من أنياب الفريق الجنوب إفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء غد السبت، الموافق 18 من شهر يناير الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو، وذلك في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

الأهلي وأورلاندو

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد أورلاندو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت الدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أورلاندو.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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