الرياضة - 02:36 - سر ابتعاد فكري صادق عن الفن في أيامه الأخيرة «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 02:36 مساءً - فجع الوسط الفني بوفاة الفنان الكبير فكري صادق، الذي اشتهر بالعديد من الأدوار على مدار سنوات طويلة.

وقدم فكري صادق، باقة كبيرة من الأعمال المتنوعة تعاون فيها مع كبار النجوم، أبرزهم، النجمين سعيد صالح وعادل إمام، ولكن في السنوات الأخيرة من حياته ابتعد عن المشاركة في الأعمال الفنية.

وتحدث فكري صادق، عن فترة انتشاره الفنية في لقاءات تلفزيونية سابقة، قائلا: أنه في فترة من الفترات خاصة في بدايته بالعمل في الفن لم يكن يلاحق على التوفيق بين الأوردرات والأعمال.

وأشار فكري صادق، إلى أنه كان يتبع في ذلك الوقت نظام الكراسة الذي اقتداه عن النجم الراحل محمود عبد العزيز، وذلك لكى يرتب بها مواعيد العمل، والإحساس واللبس، متابعا: كنت ملتزم جدا في أعمالي، ولا أنظر لغيري سواء في الراتب أو العمل.

وعن المشاركة بأدوار الشر، قالفكري صادق، إنه نجح في هذه الزواية والجمهور تأثر بها، مشيرا إلى أنه في إحدى الفترات، رفض عامل مقلاة اللب أن يبيع له، قائلا: «أنت راجل شراني»، الأمر الذي استعجبه.

الأيام الأخيرة في حياة فكري صادق

كما كشف فكري صادق عن سر ابتعاده عن المشاركة في الأعمال الفنية في أيامه الأخيرة، مشيرا إلى أنه تعرض لوعكة صحية، قائلا: «غيابي بسبب أزمة صحية أمر بها وأجلس حاليًا في الإسكندرية للعلاج، حيث أعاني من مشاكل في البطن، وأطلب من جمهوري الدعاء لي».

آخر أعمال فكري صادق

والجدير بالذكر، أن مسلسل «رمضان كريم 2 آخر أعماله الفنية عقب مسيرة كبيرة قدم خلالها العديد من الأعمال المتنوعة والشخصيات التي استعرض بها مهاراته الفنية، على مدار أكثر من 40 عاما.

أبرز المعلومات عن الفنان فكري صادق

- فكري صادق، فنان مصري ولد في 5 مايو لعام 1945.

- بدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينيات عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، لتكون أولى مشاركته في فيلم صور ممنوعة، لتتوالي عليه الأعمال فيما بعد.

- ورحل عن عالمنا اليوم الجمعة الموافق لـ 17 يناير.