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بيراميدز يخوض مرانه الختامي استعدادا لـ دجوليبا في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

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بيراميدز يخوض مرانه الختامي استعدادا لـ دجوليبا في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض مرانه الختامي استعدادا لـ دجوليبا في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:40 مساءً - اختتم فريق بيراميدز تدريباته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة  دجوليبا المالي مساء غد السبت في ختام مباريات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

وخاض بيراميدز مرانه الختامي باستاد الدفاع الجوي قبل الدخول في معسكر مغلق يمتد حتي الغد.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

 ويستضيف فريق بيراميدز نظيره دجوليبا المالي في التاسعة من مساء غد السبت، باستاد الدفاع الجوي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

وتنقل مباراة بيراميدز ودجوليبا علي قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

يذكر أن بيراميدز تأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط.

 

حكام مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

 ويدير مباراة بيراميدز ودجوليبا طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ودجوليبا

وأقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز ودجوليبا المالي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

ويرتدي نادي دجوليبا اللون الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر كاملا.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

ترتيب مجموعة بيراميدز بعد التأهل لربع النهائي

بيراميدز  10 نقاط.

الترجي  10 نقاط.

ساجرادا  5 نقاط. 

دجوليبا 2 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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