زغلول صيام يوجه رسالة للمهندس هاني أبو ريدة: أرجوك ارفع الظلم عن المفصولين الثلاثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:25 مساءً - علاقتي مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تمتد لأكثر من ثلاثين عاما -هي عمري في بلاط صاحبة الجلالة - وهي علاقة أساسها الاحترام والتقدير. عرفت أبو ريدة عن طريق وسطاء وليس عن طريق علاقة شخصية في البداية، حيث كانت حكايات يرويها الأصدقاء في اتحاد الكرة عن شهامة وجدعنة الرجل وعن نزاهته وشفافيته، وعرفت أكثر عندما سألت عن شجرة العائلة التي تشرف أي شخص بداية من الحاج حسن أبو ريدة -الوالد - ثم الأشقاء سواء الفريق سعد أبو ريدة والمناصب التي شغلها وآخر أستاذ جامعي وثالث قبطان.

سمعت حكايات ومواقف كثيرة عن أبو ريدة في مساندة زملائه وغير زملائه في الوسط الكروي، وهي أمور هو حريص ألا يتحدث عنها رغم أن من حكى لي أطرافها هم من تم حل مشاكلهم المالية والإنسانية وكل قصة منها تؤكد أن أبو ريدة الإنسان في مكان آخر.

بعض الأمور حكاها لي الأستاذ طاهر النجار مدير حسابات اتحاد الكرة وماذا كان يفعل المهندس هاني عندما تكون هناك ملاحظة من الجهاز المركزي للمحاسبات على شيء يخص اتحاد الكرة، وأمور أخرى عرفتها وليس عن طريق أبو ريدة.

ربما لست من شلة المهندس هاني أبو ريدة ولكن أزعم أن هناك مساحة من الود والاحترام تجمعني بهذا الرجل الذي أرى فيه الصفات الإنسانية عندما تتأصل في الإنسان. مساحة من التقدير تجعلني أوقره، تجعلني أراه أحد أفضل القيادات في تاريخ كرة القدم المصرية على مدار 100 عام هي عمر الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن خلال تلك المقدمة أقدم رسالة للمهندس هاني أبو ريدة أتمنى أن تجد لديه صدى وأنا على قناعة أنه سيفعل ما فيه الصالح.

لقد طالبت بعودة المفصولين من جانب مجلس الإدارة القديم والمدير التنفيذي الذين ضحوا بالموظفين نتيجة وشاية ظالمة، وبالفعل استجاب المجلس الجديد وعاد بعضهم إلى عمله وهم إضافة كبيرة بلا شك باستثناء ثلاثة فقط.

المهندس محمد عبادة أحد عباقرة التكنولوجيا الحديثة وأمور السيستم وأحمد نسيم وصالح أبو خاطرة، أجزم أن ثلاثتهم من شرفاء هذا البلد ومواقفهم ناصعة البياض، ولم يثبت أن واحدا منهم ارتكب ما يشينه. الأول وهو المهندس عبادة رفض أن يمرر صفقة تقنية الفار وكشف أن السيارات مستعملة وأمور كثيرة وكان جزاؤه الإبعاد، وذاك أبو خاطرة الذي رفض أن يؤجل مباراة كرة نسائية في الثانية صباحا فكان مصيره الرحيل، وثالثهم نسيم الشريف.

وأنا على ثقة أن المهندس هاني أبو ريدة لن يقف في طريق رزق هؤلاء الذين تضرروا أيما تضرر بسبب ظلم وقع عليهم. ثقتي كبيرة في رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة في العفو والصفح خاصة وأن أزمتهم لم تكن مع المجلس الحالي بل يعرف الجميع مع من كانت مشكلتهم ؟!!

لقد جرب المهندس هاني أبو ريدة الظلم عندما تعرض له في يونيو 2019 وتم اقصاؤه رغم أنه من أوصل مصر لمونديال روسيا 2018 بعد غياب 28 عاما وتعرض لحملات طالت كل من كان يوما صديقا له في مجال كرة القدم. وجرب المهندس أحمد مجاهد هو الآخر الظلم عندما كان السلام عليه جريمة لا تغتفر باعتباره من المغضوب عليهم، وجرب الدكتور مصطفى عزام الأمين العام الظلم والذي عوضه الله خيرا عنه.

وأنا في انتظار قرار الصفح وعودة هؤلاء إلى العمل في اتحاد الكرة لأنهم افضل مليون مرة من كدابين الزفة.

ولنا عودة بإذن الله.

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