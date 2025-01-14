رسميًا، وسام أبو علي يغيب عن مباراة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 08:00 مساءً - كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن الفحوصات والتحاليل التي أجراها وسام أبو علي مهاجم ‏الفريق جاءت مطمئنة، وأكدت سلامته تمامًا.‏

وأوضح أنه تم التنسيق بين الجهاز الفني والجهاز الطبي ليتم منحه راحة إضافية، بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية ‏أمس واليوم، وخروجه من قائمة الفريق لمباراة الجونة.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري في تمام الساعة 7 مساء.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتدريبات أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول عقب العودة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم، استعدادا لمواجهة الجونة كما يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي على ملعب التتش بالجزيرة.

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