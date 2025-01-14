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الرياضة - 12:51 - عمرة النصف الثاني من شهر رجب 2025.. الأسعار والبرامج - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:51 - عمرة النصف الثاني من شهر رجب 2025.. الأسعار والبرامج - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - عمرة النصف الثاني من شهر رجب 2025.. الأسعار والبرامج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:51 مساءً - أعلنت شركات السياحة عن الأسعار والبرامج المتاحة لـ عمرة النصف الثاني من شهر رجب 2025، وذلك تزامناً مع بدء رحلات العمرة غداً الأربعاء الموافق 15 رجب 1446هـ.

عمرة النصف الثاني من شهر رجب

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص عمرة النصف الثاني من شهر رجب وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

عمرة رجب 2025
عمرة النصف الثاني من شهر رجب

أسعار عمرة النصف الثاني من رجب 2025

- سعر عمرة النصف الثاني من رجب 2025 في الغرفة الثنائية للشخص الواحد بقيمة 32.700 جنيه.

- سعر عمرة النصف الثاني من رجب 2025 في الغرفة الرباعية للشخص الواحد بقيمة 28.500 جنيه.

- سعر عمرة النصف الثاني من رجب 2025 في الغرفة الثلاثية للشخص الواحد بقيمة 30.500 جنيه.

أسعار وبرامج عمرة شهر رجب
عمرة النصف الثاني من شهر رجب

البرامج المتاحة لعمرة النصف الثاني من رجب

- البرنامج الأول عمرة النصف الثاني من رجب.. 10 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، وسعر العمرة 28.950 جنيهًا للفرد في الغرفة الرباعية.

- البرنامج الثاني عمرة النصف الثاني من رجب.. 10 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، وسعر العمرة 31.950 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

- البرنامج الثالث عمرة النصف الثاني من رجب.. 9 ليال، موزعة بين 5 ليال في مكة و4 ليالٍ في المدينة، وسعر العمرة 31.400 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

- البرنامج الرابع عمرة النصف الثاني من رجب.. 5 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، وسعر العمرة 33.500 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية.

عمرة النصف الثاني من شهر رجب
عمرة النصف الثاني من شهر رجب

شروط عمرة النصف الثاني من رجب

- في حالة زيادة المسافة عن الحرم عن 1250 مترا، يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية (جولف كار) لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.

- يجب أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلًا من قبل السلطات السعودية.

- اشترطت ضوابط موسم العمرة 2025، أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر

- تم تحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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