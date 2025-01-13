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بعد خماسية برشلونة، جماهير ريال مدريد تطلق حملة لرحيل تشواميني - أخبار كلمتك

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بعد خماسية برشلونة، جماهير ريال مدريد تطلق حملة لرحيل تشواميني - أخبار كلمتك

بعد خماسية برشلونة، جماهير ريال مدريد تطلق حملة لرحيل تشواميني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 05:45 مساءً - طلب عدد من مشجعي نادي ريال مدريد، من الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط الملكي بالرحيل عن النادي.

وخسر ريال مدريد بنتيجة 2-5 أمام برشلونة، أمس الأحد، في نهائي السوبر الإسباني الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

 

انتقادات جماهير ريال مدريد للاعبين وأنشيلوتي

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، تركت الهزيمة القاسية لفريق ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة العديد من الانتقادات داخل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأشارت إلى أن أحد أبرز اللاعبين المستهدفين هو تشواميني الذي في الأشهر الأخيرة، أصبح تحت المجهر من قِبَل جماهير ريال مدريد الذين يرون أنه لم يعد يقدم المستوى الذي أظهره في السنوات السابقة.

وأوضحت أن اللاعب الفرنسي، حتى هذه اللحظة، التزم الصمت ولم يدلِ بأي تصريح بعد الهزيمة، سواء في الملعب أو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

جماهير ريال مدريد تريد رحيل تشواميني 

وفي ظل هذا الصمت، توجه عدد من مشجعي ريال مدريد إلى آخر منشور له على إنستجرام، الذي كان بعد مباراة نصف النهائي لكأس السوبر ضد مايوركا (3-0)، لمطالبته بالرحيل عن الفريق.

وتظهر في المنشور تعليقات مثل: "إذا كنت تحب ريال مدريد، فارحل!"، "قدم معروفًا للجميع وارحل عن ريال مدريد"، "جماهير ريال مدريد كلها تطالب برحيلك"، "من فضلك.. ارحل"، "من أجل مصلحة الجميع.. غادر ريال مدريد".

وقد لجأ المشجعون عبر إنستجرام إلى توجيه انتقاداتهم للاعب الفرنسي، مطالبين بأن يلعب راؤول أسينسيو بدلًا منه في المباريات المقبلة.

وشارك تشواميني في قلب الدفاع أمس الأحد ضد برشلونة في نهائي السوبر، وارتكب العديد من الأخطاء الفادحة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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