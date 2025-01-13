الرياضة - 04:41 - بفائدة 18%.. شهادات الادخار ذات العائد الشهري المدفوع مقدما في بنك كريدي أجريكول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 04:41 مساءً - يسمح بنك كريدي أجريكول مصر أو البنك الأخضر بحصول العميل على عائد شهادات الادخار الثلاثية، مدفوع مقدماً، تحت سعر فائدة ثابت 18% سنوي يصرف مطلع كل شهر مقدم.

يبدأ شراء شهادات الادخار ذات العائد الدوري الشهري الثابت بأجل 3 سنوات في بنك كريدي أجريكول من 1000 جنيه ومضاعفتها بحد أدني لإجمالي عملية الشراء 5 آلاف جنيه.

يصدر كريدي أجريكول شهادات الادخار مدفوعة العائد مقدماً للعملاء الأفراد فقط، مع السماح بمنح قرض بضمان قيمتها الاسمية بنسبة تصل إلى 95%

يشترط البنك عند كسر العميل للشهادات الادخارية مرور 6 شهور على الأقل، ويتم تطبيق جدول الاسترداد والذي يمرر خصم على العائد الممنوح للعميل ويصل إلى 11% عند كسر الشهادات في السنة الأولي، 9% عند الكسر والاسترداد خلال السنة الثانية، 8% بالسنة الثالثة.

فضلت لجنة السياسات النقدية لدي البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، 28.25% على الإقراض و27.25% على الإيداع، للاجتماع السادس على التوالي، بينما يترقب الجميع أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها بالعام 2025 في 20 فبراير المقبل.

كانت لجنة النقد في البنك المركزي انتهت إلى رفع الفائدة بنسبة 6% في اجتماع مارس 2024، حيث أوقفت المسار التصاعدي الذي بدأ في 2022، لتكتفي بتقييد السياسة النقدية عند المستويات الحالية.