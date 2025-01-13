الرياضة - 10:21 - موعد صرف معاشات فبراير 2025 بالزيادة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 10:21 صباحاً - معاشات فبراير 2025.. ينتظر أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم عن شهر فبراير 2025، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مواعيد صرف معاشات شهر فبراير 2025.

معاشات شهر فبراير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر فبراير 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025

قررت هيئة التأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر فبراير 2025 لـ الفئات المستحقة يوم 1 فبراير 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر فبراير 2025.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2025

1 - الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2 - اضغط على أيقونة «صاحب معاش».

3 - اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية» لـ الاستعلام عن معاشات شهر يناير.

4 - اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5 - إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

6 - اضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2025

وتوجد أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2025، كالآتي: «منافذ البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي للبنوك، ومنافذ فورى وكارت ميزة».

قيمة معاشات شهر فبراير 2025

- معاشات شهر فبراير 2025 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات شهر فبراير 2025 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات شهر فبراير 2025 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات شهر فبراير 2025 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات شهر فبراير 2025 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات شهر فبراير 2025 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات شهر فبراير 2025 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- معاشات شهر فبراير 2025 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- معاشات شهر فبراير 2025 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- معاشات شهر فبراير 2025 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- معاشات شهر فبراير 2025 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- معاشات شهر فبراير 2025 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- معاشات شهر فبراير 2025 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- معاشات شهر فبراير 2025 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.