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ريال مدريد ينافس مانشستر سيتي على ضم مدافع من أوزبكستان - أخبار كلمتك

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ريال مدريد ينافس مانشستر سيتي على ضم مدافع من أوزبكستان - أخبار كلمتك

ريال مدريد ينافس مانشستر سيتي على ضم مدافع من أوزبكستان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 05:25 مساءً - دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في منافسة مع مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه بيب جوارديولا، على صفقة آسيوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقا لتقرير صحفي فرنسي.

 

مدافع منتخب أوزبكستان مرشح للانتقال إلى ريال مدريد او مانشستر سيتي 

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن النادي المدريدي أبدى اهتماما شديدا بضم عبد القادر خوسانوف مدافع فريق لانس الفرنسي، ومنتخب أوزبكستان.

وأضافت أن النادي المدريدي بدأ التواصل بالفعل مع لانس للاستفسار عن إمكانية ضم المدافع الأوزبكي الدولي الشاب البالغ من العمر 20 عاما.

ولفتت الشبكة الفرنسية إلى أن خوسانوف يحظى باهتمام 15 ناديا في أوروبا أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي ومنافسه المحلي نيوكاسل يونايتد إضافة إلى نابولي ويوفنتوس الإيطاليين، وباير ليفركوزن الألماني.

 

لانس يحدد سعر عبد القادر خوسانوف

وكشفت أن نادي لانس يستهدف الحصول على 40 مليون يورو مقابل الاستغناء عن عبد القادر خوسانوف.

وكان بيير ديريوسي رئيس نادي لانس أكد مؤخرا عبر قناة DAZN أن خوسانوف قد يرحل عن صفوف الفريق خلال شهر يناير الجاري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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