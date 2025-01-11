الرياضة - 06:01 - «أمان المواطن خط أحمر».. «الداخلية» تواجه ماكينة الشائعات بالحقائق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 06:01 مساءً - على مدار الأيام الأولى من شهر يناير لعام 2025، استمرت ماكينة الأكاذيب الإخوانية في بث شائعات وأخبار زائفة تهدف إلى تشويه الحقائق وإثارة الرأي العام المصري، وتسعى هذه الحملة المضللة إلى زرع الخوف والفزع بين المواطنين من خلال منشورات وأخبار كاذبة يتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك وغيرها، التي أصبحت جزءًا من حياة الناس اليومية.

لكن وزارة الداخلية كانت لهم بالمرصاد، حيث تبنت استراتيجية فعالة تقوم على الرصد المستمر لكل ما يُنشر على السوشيال ميديا، والرد السريع لكشف الحقائق وإحباط هذه المحاولات الخبيثة، عبر جهود حثيثة ومهنية، نجحت الوزارة في الحفاظ على استقرار الشارع المصري، وتقديم الحقيقة للرأي العام بشفافية تامة، لتظل مصر قوية في مواجهة الأكاذيب والتحديات.

وكشف مصدر أمني أن المتابعة الإعلامية، رصدت تنامي نشاط إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مقطع فيديو باستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي تدعي خلاله وجود ظواهر جنائية وانتشار حالات خطف الفتيات والأطفال بالمعادي والجيزة، على خلاف الحقيقة.

الداخلية تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء القنوات المغرضة

وأهابت وزارة الداخلية المواطنين بعدم الانسياق خلف ما يتم بثه بمثل تلك القنوات المغرضة التي تروج لمخططات الجماعة الإرهابية بهدف زعزعة الثقة في حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد.

وفاة ضابط شرطة بسوهاج إثر تعرضه وأسرته لهجوم مسلح

آخر تلك الإشاعات التي تم تداولها هي منشور تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الزعم بوفاة ضابط شرطة بسوهاج إثر تعرضه وأسرته لهجوم مسلح.

وإظهارًا للحقيقة أكد مصدر امني، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع حادث مرورى بسيط منذ عدة أيام للضابط المذكور وأسرته أثناء قيادته سيارته لم يسفر عن أية إصابات، وأن تلك الادعاءات تبرهن على حالة الإفلاس التي تعانى منها الجماعة الإرهابية واختلاقها الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.

رسالة صوتية منسوبة لأحد القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج يتحدث فيها عن الأوضاع الأمنية

وفي كذبة أخرى يتم يتداولها، نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً رسالة صوتية والزعم بكونها منسوبة لأحد القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج يتحدث فيها عن الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

وأكد المصدر، أن المقطع المشار إليه مفبرك ويأتى فى إطار المخططات الآثمة للجماعة الإرهابية وما دأبت عليه من نشر الشائعات وتزييف الحقائق واختلاق الوقائع لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الشعب المصري، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيه.

وقائع خطف لفتيات في قنا والعثور على بعضهن بدون أعضاء

وفي 9 يناير نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا خلال مقطع فيديو بمواقع التواصل، متضمنًا زعم إحدى السيدات بوجود وقائع خطف لفتيات في قنا والعثور على بعضهن بدون أعضاء أمام أحد المستشفيات وانتشار عصابات نسائية لخطف الفتيات بعد تخديرهن.

تم تحديد وضبط القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا) وبمواجهتها أقرّت بنشرها الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع فى هذا الشأن بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية.

قيام ضابط شرطة بالحصول على مبلغ مالي من أحد الأشخاص

وبتاريخ 7 يناير نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل بشأن قيام ضابط شرطة بالحصول على مبلغ مالى من أحد الأشخاص نظير عدم تحرير مخالفة مرورية حياله.

وقال المصدر إن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله في 2015 وتم فحصه فى حينه وتبين أن مرتكب الواقعة أحد أفراد الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله وإنهاء خدمته آنذاك فى إطار ثوابت الوزارة وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات قديمة والادعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى.

قيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد

كما نفى أيضًا في ذات التاريخ مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وهو عنصر إجرامى سبق اتهامه فى 37 قضية ما بين سرقة، سُكر فى الطريق العام، تحرش، ضرب، تبديد، وتبين قيامه بنشر تلك الادعاءات على خلاف الحقيقة لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى الأنشطة الجنائية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب

وجود ظواهر جنائية وانتشار حالات خطف الفتيات والأطفال بالمعادي

كشف مصدر أمني حقيقة مقطع فيديو باستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي تدعي خلاله وجود ظواهر جنائية وانتشار حالات خطف الفتيات والأطفال بالمعادي والجيزة، على خلاف الحقيقة.

وتبين من الفحص عدم ورود أية بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على القناة المشار إليها لترويجهم إدعاءات كاذبة.

استهداف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ملوي بالمنيا لمواطن دون وجه حق

وفي 2 يناير نفى مصدر أمنى، جملةً وتفصيلًا، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص استهداف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ملوي بالمنيا لمواطن دون وجه حق، ما أسفر عن مصرعه.

حقيقة الواقعة

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور شقي خطر سبق اتهامه في عدد 13 قضية جنائية، ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في جنايات اتجار بالمخدرات، خطف تحت تهديد السلاح، تصنيع أسلحة، سرقة مواد بترولية، وسرقة بالإكراه. وأشار إلى استهداف المذكور بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، في إطار إجراءات مقننة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده، وورود معلومات مؤكدة تشير إلى اتخاذه مسكنه مقرًا للاتجار بالمواد المخدرة، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه، وضبط بحوزته كمية من مخدرى الحشيش والشابو، وبندقية آلية، وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.