الرياضة - 01:11 - قبل افتتاحه رسميا.. رئيس الوزراء يتفقد اللمسات النهائية لـ المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 01:11 مساءً - توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لتفقد اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، وذلك في إطار الاستعدادات التي تجريها الحكومة حاليا، بمختلف وزاراتها وأجهزتها المعنية، لافتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية، كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وعدد من المسئولين المعنيين.

وفور وصوله لموقع المتحف المصري الكبير، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته التفقدية اليوم تأتي في إطار متابعة آخر مستجدات الأعمال واللمسات النهائية بالمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة استعدادا لافتتاحه قريباً، هذا المتحف الذي يعتبر صرحا حضاريا عالميا ينقل للعالم ملخصا عظيما لتاريخ وكنوز الحضارة المصرية القديمة في كيان واحد.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهد الكبير المبذول في تحسين وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف، موضحًا أنه تم تصميم وبناء شبكة طرق ضخمة لتسهيل الوصول إلى المنطقة، حيث راعينا تحقيق التكامل والتناغم بين المتحف المصري الكبير وجميع المواقع المحيطة به، من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، خاصةً من مطاري القاهرة وسفنكس، وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات، بما يجعل تلك المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم، وبما يُسهم في تحسين الرؤية البصرية، وأن تكون هناك نقلة حضارية لإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف والطرق المؤدية إليه، ويتواكب ذلك مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية بأسرها.