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التشكيل المتوقع لقمة الدوري السعودي بين أهلى جدة والشباب - أخبار كلمتك

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التشكيل المتوقع لقمة الدوري السعودي بين أهلى جدة والشباب - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع لقمة الدوري السعودي بين أهلى جدة والشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 12:00 مساءً - يستضيف أهلي جدة فريق الشباب على ملعب الجوهرة المشعة اليوم الجمعة في قمة مباريات الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

 

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الشباب 


في حراسة المرمى: إدوارد ميندي
في الدفاع: علي مجرشي، إيبانيز، ديميرال، سعد بالعبيد
في الوسط: أليكسندر، كيسيه، فيجا
في الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، سميحان النابت

التشكيل المتوقع للشباب ضد الأهلي 


في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
في الدفاع: نادر الشراري، رينان، هوديت، محمد الثاني
في الوسط: بوناكلمتكرا، جوانكا، مصعب الجوير
في الهجوم: بودنيس، عبدالرزاق حمدالله، هارون كمارا

الأهلي ضد الشباب 

ويدخل "الراقي" اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادلين مقابل 4 هزائم.


بينما يحتل الشباب ضيف هذا اللقاء، المركز السادس بنفس عدد نقاط الأهلي، لكنه يتأخر فقط بفارق الأهداف، حيث حقق أيضًا الفوز في 7 انتصارات وتعادلين مقابل 4 هزائم

موعد مباراة الأهلي والشباب 

وتنطلق مباراة الأهلي والشباب في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب 


تملك شبكة قنوات شركة الرياضية السعودية "SSC Sports" حقوق بث المسابقات المحلية السعودية، ومنها الدوري السعودي للموسم الحالي.


SSC 1 HD
SSC 1 SD

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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