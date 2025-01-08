الرياضة - 04:31 - «للاشتباه بوجود قنبلة».. إخلاء عدد من المباني والحافلات وسط لندن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 04:31 مساءً - ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وسائل إعلامية محلية بريطانية، اليوم الأربعاء، بإخلاء عدد من المباني والحافلات في وسط لندن لأسباب أمنية.

ووفقًا لمراسلة قناة «العربية»، أن الشرطة تقول إنها تتعامل مع حادث أمني وسط لندن.

وفي السياق ذاته، أفادت «سكاي نيوز» الناطقة باللغة العربية، بإغلاق شارع «ريجنت» وسط لندن للاشتباه بوجود قنبلة.