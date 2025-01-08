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الرياضة - 04:31 - «للاشتباه بوجود قنبلة».. إخلاء عدد من المباني والحافلات وسط لندن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:31 - «للاشتباه بوجود قنبلة».. إخلاء عدد من المباني والحافلات وسط لندن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:31 - «للاشتباه بوجود قنبلة».. إخلاء عدد من المباني والحافلات وسط لندن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 04:31 مساءً - ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وسائل إعلامية محلية بريطانية، اليوم الأربعاء، بإخلاء عدد من المباني والحافلات في وسط لندن لأسباب أمنية.

ووفقًا لمراسلة قناة «العربية»، أن الشرطة تقول إنها تتعامل مع حادث أمني وسط لندن.

وفي السياق ذاته، أفادت «سكاي نيوز» الناطقة باللغة العربية، بإغلاق شارع «ريجنت» وسط لندن للاشتباه بوجود قنبلة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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