أهلي 2008 يفوز على الإنتاج الحربي بسداسية نظيفة في بطولة الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:15 مساءً - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على الإنتاج الحربي، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الإنتاج، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري الجمهورية.

جاءت سداسية فوز الأهلي عن طريق كل من بلال عطية وعبد الرحمن رامي «مانو» وحمزة عبد الكريم ويوسف علاء وعمر كمال ومهند الشامي.

تشكيل أهلي 2008 أمام الانتاج الحربي

وبدأ «أهلي 2008 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: ياسين ياسر - حمزة الدجوي - عمر كمال - مهند الشامي.

الوسط: يوسف علاء - سيف أحمد - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - عمر العدوي.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك أحمد كرم بدلًا من عمر كمال، ومحمد صبري شندي بدلًا من عبد الرحمن رامي «مانو»، وعمر عاطف بدلًا من بلال عطية، وزياد أيوب بدلًا من حمزة عبد الكريم، وحسن مصطفى بدلًا من ياسين ياسر.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008 رصيده إلى 32 نقطة من الفوز في 10 مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة.

وفاز «أهلي 2008 على الجونة 3 - صفر، وعلى فاركو 5 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 0، وتعادل مع سموحة 2 - 2، وفاز عليه 5 - 3 بركلات الترجيح، وخسر أمام إنبي 1 - 2، وفاز على لافيينا 5 - 1، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى غزل المحلة 4 - 0، وعلى الاتصالات 4 - 1، وعلى زد 5 - 1، وعلى الإنتاج الحربي 6 - 0، مسجلًا 43 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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