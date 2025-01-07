الرياضة - 10:11 - تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة اليوم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:11 صباحاً - تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة.. يستضيف المارد الأحمر نظيره الموج الأزرق، اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس بمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2024-2025.

ويبحث الأهلي في مباراة اليوم أمام سموحة عن العودة إلى طريق الانتصارات لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز أمام سموحة لخطف صدارة الدوري الممتاز من غريمه التقليدي الزمالك، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركزين الأول والثاني.

وغاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن مران الفريق، أمس الإثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية وفقًا لما كشفه طبيب الفريق، وقد يغيب عن مباراة اليوم أمام سموحة في حالة عدم تحسن حالته الصحية.

ونستعرض في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز:

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم ضد سموحة في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، أشرف داري، أكرم توفيق.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: وسام أبو علي، حسين الشحات، إمام عاشور.

ويستضيف الأهلي "حامل اللقب" نظيره سموحة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

والتقى الأهلي وسموحة في 28 مباراة سابقة بالدوري الممتاز منذ صعود الفريق السكندري إلى بطولة الدوري موسم 2020-2011، وخلال هذه المباريات فاز المارد الأحمر في خمس عشرة مباراة، وفاز الموج الأزرق في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 43 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للمارد الأحمر محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 4 أغسطس الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدف سجله محمد مجدي أفشة.