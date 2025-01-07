موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:20 صباحاً - ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم نادي ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 هدفًا بفارق هدفين عن هالاند مهاجم السيتي بعد الجولة الـ 20.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة الـ 20

محمد صلاح ليفربول 18 هدفًا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 16 هدفًا

بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفًا

كول بالمر تشيلسي 13 هدفًا

أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 13 هدفًا

كريس وود نوتينغهام فورست 12 هدفًا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 9 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 8 أهداف

ليام ديلاب إبسويتش تاون 8 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

لويس دياز ليفربول 8 أهداف

راؤول خيمينيز فولهام 8 أهداف

وواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 20 من البريميرليج، في الوقت الذي يتبقي للريدز مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الـ 20

1- ليفربول 46 نقطة

2- آرسنال 40 نقطة

3- نوتينغهام فورست 40 نقطة

4- تشيلسي 36 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

6- مانشستر سيتي 34 نقطة

7- بورنموث 33 نقطة

8- أستون فيلا 32 نقطة

9- فولهام 30 نقطة

10- برايتون 28 نقطة

11- برينتفورد 27 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

13- مانشستر يونايتد 23 نقطة

14- وست هام يونايتد 23 نقطة

15- كريستال بالاس 21 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط



نتائج مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي

توتنهام 1-2 نيوكاسل يونايتد

بورنموث 1-0 إيفرتون

أستون فيلا 2-1 ليستر سيتي

كريستال بالاس 1-1 تشيلسي

ستوثهامبتون 0-5 برينتفورد

مانشستر سيتي 4-1 وست هام يونايتد

برايتون 1-1 أرسنال

فولهام 2-2 إيبسويتش تاون

ليفربول 2-2 مانشستر يونايتد

وولفرهامبتون 0-3 نوتينجهام فورست

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