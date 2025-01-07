الرياضة - 10:11 - مصطفى بكري ينعي الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة وطن: خالص التعازي لأسرته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:11 صباحاً - نعى النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن و مؤسس سلاح الصاعقة المصرية، الذي وافته المنية، بعد رحلة طويلة من العطاء في العديد من المواقع.

وقال بكري: «أنعي ببالغ الحزن والأسى الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، بعد رحلة ثرية من العمل الوطني، حيث أفنى حياته في خدمة مصر».

وأضاف عضو مجلس النواب: «أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الزميلة النائبة ميرال الهريدي، واللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة وطن، وقيادات وكوادر وأعضاء الحزب، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان».